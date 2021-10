Trener źle poczuł się po powrocie z Anglii. Lekarz zarządził profilaktyczny, szybki test antygenowy. Ten dał wynik pozytywny. Badanie powtórzono dokładniejszym testem PCR. Wczoraj jego wynik potwierdził zakażenie koronawirusem - tłumaczy rzecznik PZPN.

Jedną z osób, z którymi w ostatnich dniach spotkał się selekcjoner, jest piłkarz Aston Villi - Matty Cash, który we wtorek otrzymał polskie obywatelstwo. Wszystkie osoby, które miały kontakt z selekcjonerem, dostały informację o jego zakażeniu. Cash jest testowany w klubie praktycznie codziennie i wszystkie jego wyniki - jak do tej pory - były negatywne - mówi Radiu ZET Kwiatkowski.

Na ten moment nie ma co siać paniki. Do startu zgrupowana reprezentacji zostało jeszcze 10 dni. Trener jest zaszczepiony, więc w teorii, powinien chorobę przejść lżej. Jeżeli nie będzie żadnych komplikacji, to selekcjoner pojawi się normalnie na początku zgrupowania - tłumaczy Jakub Kwiatkowski zapytany o to, czy Sousa pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry.

Piłkarze reprezentacji Polski przygotowania do najbliższych meczów zaczną 8 listopada.