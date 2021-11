Do zajścia doszło w ubiegły czwartek wieczorem. Hamraoui została zaatakowana po spotkaniu z Diallo i jeszcze jedną zawodniczką, której personaliów nie ujawniono.

Policja twierdzi, że ma dowody na to, iż za atakiem stoi 26-letnia Diallo, które zleciła to kilku chuliganom. To oni ubrani w maski zasłaniające twarz pobili poszkodowaną metalowymi prętami.

Hamraoui doznała obrażeń ciała, została przewieziona do szpitala, gdzie lekarze założyli jej szwy na rękach i nogach.

Od czwartkowego wieczoru klub podjął wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa całej kobiecej drużynie - napisał klub w oświadczeniu.

Hamraoui i Diallo to zawodniczki reprezentacji Francji.

Hamraoui dołączyła do PSG z Barcelony, wcześniej wystąpiła w półfinale Ligi Mistrzów, w którym Barca wyeliminowała PSG. Wcześniej w latach 2012-16 już była zawodniczką paryskiego klubu.