Węgrom, którzy w tzw. grupie śmierci z Anglią, Niemcami i Włochami wcześniej zdobyli 10 punktów i przegrali tylko w Cesenie, do zajęcia pierwszego miejsca wystarczał remis w rewanżu z Italią.

Mistrzowie Europy, którzy po ubiegłorocznym sukcesie znacznie spuścili z tonu i choć zajęli jeszcze trzecie w poprzedniej edycji LN, to nie zakwalifikowali się do mundialu w Katarze, w odmłodzonym składzie wygrali w Budapeszcie 2:0. W pierwszej połowie bramkarza gospodarzy pokonał Giacomo Raspadori, a w drugiej wynik ustalił Federico Dimarco.

"Azzuri" z dorobkiem 11 punktów wygrali grupę, a Węgrzy z 10 zajęli drugie miejsce.

Na pożegnanie z najwyższą dywizją Ligi Narodów Anglicy zremisowali na Wembley z Niemcami 3:3, choć najpierw przegrywali 0:2, a później prowadzili 3:2, i zakończyli zmagania bez zwycięstwa.

Goście po golach grających w lidze angielskiej Ilkaya Guendogana i Kaia Havertza mieli już dwubramkową przewagę, ale później do głosu doszli piłkarze trenera Garetha Southgate'a. Najpierw w krótkim odstępie czasu do siatki gości trafili Luke Shaw i Mason Mount, a w końcówce rzut karny wykorzystał Harry Kane. Gdy wydawało się, że Anglia będzie się cieszyć z pierwszej wygranej, trzecią bramkę dla Niemców uzyskał Havertz.

Wcześniej było wiadomo, że w czerwcowym Final Four wystąpią zespoły Holandii i Chorwacji, a do niższej dywizji spadły Walia i Austria. We wtorek rozstrzygną się losy rywalizacji A2, a losy pierwszej pozycji decydować się będą w spotkaniu Portugalii z Hiszpanią w Bradze. O uniknięcie spadku Szwajcaria zagra z Czechami w Sankt Gallen.

W kolejnej edycji LN wśród 16 najlepszych ekip znajdą się Bośnia i Hercegowina oraz Izrael, a o dwa pozostałe miejsca premiowane awansem w bezpośrednich starciach Ukraina powalczy w Krakowie ze Szkocją, a Norwegia w Oslo z Serbią.

W niższych dywizjach z dobrej strony pokazali się piłkarze z polskiej ligi. Fiński napastnik Cracovii Benjamin Kallman trafił na 2:0 i ustalił rezultat wyjazdowej potyczki z Macedonią Północną w grupie B3. Heorhij Citaiszwili z Lecha Poznań zdobył bramkę dla Gruzji w wygranym 2:1 meczu z Gibraltarem, którym jego zespół zwieńczył udane występy (pięć zwycięstw i remis) oraz awans do Dywizji B. Natomiast Rauno Sappinen z Piasta Gliwice uzyskał jednego z czterech goli, jakie Estonia - już wcześniej pewna awansu na trzeci szczebel rozgrywek - zaaplikowała drużynie San Marino.

Ostatnie spotkania grupowe LN - we wtorek.

Wyniki, program i tabele grup piłkarskiej Ligi Narodów:

poniedziałek, 26 września



grupa A3



Węgry - Włochy 0:2 (0:1)

Anglia - Niemcy 3:3 (0:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Włochy 6 3 2 1 8-7 11 - awans do Final Four

2. Węgry 6 3 1 2 8-5 10

3. Niemcy 6 1 4 1 11-9 7

4. Anglia 6 0 3 3 4-10 3 - spadek do dywizji B



grupa B3



Rumunia - Bośnia i Herc. 4:1 (1:0)

Czarnogóra - Finlandia 0:2 (0:0)



1. Bośnia i Herc. 6 3 2 1 8-8 11 - awans do dywizji A

2. Finlandia 6 2 2 2 8-6 8

3. Czarnogóra 6 2 1 3 6-6 7

4. Rumunia 6 2 1 3 6-8 7 - spadek do dywizji C



grupa C4



Macedonia Płn. - Bułgaria 0:1 (0:0)

Gibraltar - Gruzja 1:2 (0:1)



1. Gruzja 6 5 1 0 16-3 16 - awans do dywizji B

2. Bułgaria 6 2 3 1 10-8 9

3. Macedonia Płn. 6 2 1 3 7-7 7

4. Gibraltar 6 0 1 5 3-18 1 - baraż o utrzymanie



grupa D2



San Marino - Estonia 0:4 (0:1)



1. Estonia 4 4 0 0 10-2 12 - awans do dywizji C

2. Malta 4 2 0 2 5-4 6

3. San Marino 4 0 0 4 0-9 0



niedziela, 25 września



grupa A4



Walia - Polska 0:1 (0:0)

Holandia - Belgia 1:0 (0:0)



1. Holandia 6 5 1 0 14-6 16 - awans do Final Four

2. Belgia 6 3 1 2 11-8 10

3. Polska 6 2 1 3 6-12 7

4. Walia 6 0 1 5 6-11 1 - spadek do dywizji B



grupa A1



Dania - Francja 2:0 (2:0)

Austria - Chorwacja 1:3 (1:1)



1. Chorwacja 6 4 1 1 8-6 13 - awans do Final Four

2. Dania 6 4 0 2 9-5 12

3. Francja 6 1 2 3 5-7 5

4. Austria 6 1 1 4 6-1 4 - spadek do dywizji B



grupa C1

Luksemburg - Litwa 1:0 (0:0)

Wyspy Owcze - Turcja 2:1 (0:0)



1. Turcja 6 4 1 1 18-5 13 - awans do dywizji B

2. Luksemburg 6 3 2 1 9-7 11

3. Wyspy Owcze 6 2 2 2 7-10 5

4. Litwa 6 0 1 5 2-14 1 - baraż o utrzymanie



grupa C3

Słowacja - Białoruś 1:1 (0:1)

Azerbejdżan - Kazachstan 3:0 (0:0)



1. Kazachstan 6 4 1 1 8-6 13 - awans do dywizji B

2. Azerbejdżan 6 3 1 2 7-4 10

3. Słowacja 6 2 1 3 5-6 7

4. Białoruś 6 0 3 3 3-7 3 - baraż o utrzymanie



grupa D1



Andora - Łotwa 1:1 (0:0)

Mołdawia - Liechtenstein 2:0 (0:0)



1. Łotwa 6 4 1 1 12-5 13 - awans do dywizji C

2. Mołdawia 6 4 1 1 10-6 13

3. Andora 6 2 2 2 6-7 8

4. Liechtenstein 6 0 0 6 1-11 0



wtorek, 27 września



grupa A2



Portugalia - Hiszpania (Braga, 20.45)

Szwajcaria - Czechy (St. Gallen, 20.45)



1. Portugalia 5 3 1 1 11-2 10

2. Hiszpania 5 2 2 1 7-5 8

3. Szwajcaria 5 2 0 3 4-8 6

4. Czechy 5 1 1 2 4-11 4



grupa B1



Irlandia - Armenia (Dublin, 20.45)

Ukraina - Szkocja (Kraków, 20.45)



1. Szkocja 5 4 0 1 11-5 12

2. Ukraina 5 3 1 1 10-4 10

3. Irlandia 5 1 1 3 5-5 4

4. Armenia 5 1 0 4 2-14 3



grupa B2



Albania - Islandia (Tirana, 20.45)



1. Izrael 4 2 2 0 8-6 8 - awans do dywizji A

2. Islandia 3 0 3 0 5-5 3

3. Albania 3 0 1 2 3-5 1



grupa B4



Norwegia - Serbia (Oslo, 20.45)

Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)



1. Norwegia 5 3 1 1 7-5 10

2. Serbia 5 3 1 1 11-5 10

3. Słowenia 5 1 2 2 5-9 5

4. Szwecja 5 1 0 4 6-10 3



grupa C2



Grecja - Irlandia Płn. (Ateny, 20.45)

Kosowo - Cypr (Prisztina, 20.45)



1. Grecja 5 4 0 1 7-1 12 - awans do dywizji B

2. Kosowo 5 2 0 3 6-7 6

3. Irlandia Płn. 5 1 2 2 2-7 5

4. Cypr 5 1 2 2 3-7 5