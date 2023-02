Varane w seniorskiej reprezentacji zadebiutował 23 marca 2013 roku w meczu eliminacji mistrzostw świata z Gruzją (3:1). W 2014 roku w mistrzostwach świata w Brazylii doszedł do ćwierćfinału. Dwa lata później ominęły go mistrzostwa Europy we Francji, w których "Trójkolorowi" przegrali w finale z Portugalią.

Reprezentowanie naszego wspaniałego kraju przez dekadę było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Za każdym razem, gdy zakładałem tę specjalną niebieską koszulkę, czułem ogromną dumę i obowiązek dawania z siebie wszystkiego, grania sercem i wygrywania za każdym razem, gdy wchodzimy na boisko - napisał na Instagramie.

W 2018 roku Varane zdobył z reprezentacją Francji mistrzostwo świata w Rosji. Obrońca wystąpił w siedmiu meczach turnieju i był kluczową postacią francuskiej drużyny, która sięgnęła po drugi w historii Puchar Świata. Strzelił gola w ćwierćfinale z Urugwajem (2:0). W finale zespół prowadzony przez trenera Didiera Deschampsa pokonał Chorwację 4:2.

Jako dziecko śledziłem reprezentację Francji w 1998 roku. Pamiętam tę drużynę i piłkarzy, którzy sprawiali, że przeżywaliśmy emocje nie do opisania. Marzyłem, by robić to, co nasi bohaterowie, a 20 lat później przeżyłem jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu, z którego byłem naprawdę dumny. Przywieźliśmy puchar do domu. Nigdy go nie zapomnę. Nadal czuję każdą emocję, którą poczułem tamtego dnia, 15 lipca 2018 roku. To był jeden z najwspanialszych i najbardziej pamiętnych momentów w moim życiu - wyznał piłkarz.

Zwycięstwo, które wspólnie odnieśliśmy nigdy nie byłoby możliwe bez wsparcia Didiera Deschampsa, każdego z członków sztabu szkoleniowego i moich kolegów z drużyny - podkreślił.

Varane zwrócił się również do kibiców: To zwycięstwo nie byłoby możliwe bez wsparcia każdego z Was na tej drodze. Wasz entuzjazm, świętowanie i wspomnienia z naszego powrotu do Francji na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Ponadto w 2021 roku Varane triumfował z reprezentacją w Lidze Narodów UEFA. Natomiast w grudniu zeszłego roku wywalczył srebrny medal mundialu w Katarze. "Trójkolorowi" w decydującym meczu przegrali z Argentyną po rzutach karnych.

Nawet po porażce w finale powitaliście nas jak bohaterów, kiedy wróciliśmy do Francji. Każdemu z Was po stokroć dziękuję - dodał.

Na pewno będę tęsknić za tymi chwilami, ale nadszedł czas na nowe pokolenie. Mamy grupę utalentowanych młodych graczy, którzy zasługują na szansę i są gotowi przejąć władzę - zakończył.

Varane jest wychowankiem RC Lens. W latach 2011-2021 grał w Realu Madryt. Lista jego sukcesów w tym klubie jest bardzo długa. Czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata. Ma też na koncie trzy mistrzostwa Hiszpanii. Trzykrotnie wygrywał Superpuchar UEFA i Superpuchar Hiszpanii. Raz triumfował w Copa del Rey. Obecnie jest zawodnikiem Manchesteru United.