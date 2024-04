Boenisch ożenił się z Miss Austrii

Od lat żoną Sebastiana Boenischa jest Tatjana Batinić, która w 2006 r. zdobyła tytuł Miss Austrii. Zakochani pobrali się w 2013 r. Wychowują dzieci i jak mówi były piłkarz, w ich domu bywa zabawnie, jeśli chodzi o język porozumiewania się - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Reklama

W domu najczęściej rozmawiamy po niemiecku, choć czasem żona mówi trochę do nich po chorwacku. Śmieszne jest to, że w przypadku najmłodszego syna czasem ja powiem coś po polsku lub żona po chorwacku, a on odpowiada po niemiecku - opowiadał "Faktowi" były piłkarz.

Reklama

Boenisch coraz lepiej radzi sobie z językiem polskim

Boenisch urodzi się w Gliwicach, ale wychował w Niemczech. Ten kraj reprezentował jeszcze jako młodzieżowiec. Dopiero później zdecydował się grać w biało-czerwonych barwach. W trakcie reprezentacyjnej kariery wielu wytykało mu słabą znajomość języka polskiego.

37-latek przyznaje, że obecnie pod tym względem nastąpiła poprawa. Gdy jako piłkarski agent rozpoczynał działania na polskim rynku, miał trudności z porozumiewaniem się w tym języku. Teraz jednak gdy popełni jakiś błąd, nie zraża się tym.

Nie miałem gdzie ćwiczyć polskiego języka, bo nie używa go nikt z moich najbliższych. Teraz po prostu przyjeżdżam do Polski i nagle mówię w tym języku. Nie przerażam się już pojedynczymi błędami. Lepiej próbować, niż w ogóle tego nie robić - mówił "Przeglądowi Sportowemu" Boenisch.