Chętnych do pracy z piłkarską reprezentacją Polski nie brakuje. Swoją gotowość do objęcia funkcji selekcjonera biało-czerwonych zgłosili m.in. Carlos Queiroz, Winfried Schaefer i Nenad Bjelica. Kolejnym szkoleniowcem, który dołączył do tego grona jest legendarny piłkarz niemieckiej kadry, Miroslav Klose.