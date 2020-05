Jako pierwsze norwescy kibice obejrzą spotkania Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin – KGHM Zagłębie Lubin w piątek, a w sobotę Piast Gliwice - Wisła Kraków i Lech Poznań - Legia Warszawa.

Portal internetowy Nettavisen Direkt, który m.in. będzie transmitował mecze polskiej ligi, informując o kupnie praw do transmisji podkreślił, że "polski futbol jest od lat dostawcą znakomitych piłkarzy do najlepszych klubów Europy jak gastronomiczne delikatesy do najdroższych restauracji".

Za "najlepsze danie" uznany został Robert Lewandowski, który "z Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem tworzyli solidne i zapamiętane na zawsze trio Borussii Dortmund, w którym to klubie gra teraz nasz Erling Braut Haaland".

Portal dodał, że "w będącej na bardzo wysokim poziomie polskiej ekstraklasie aż kipi od młodych talentów jak Michał Karbownik z Legii czy 17-letni Aleksander Buksa z Wisły, którego już teraz możemy nazwać polskim Haalandem".

Ostatnio spółka Ekstraklasa informowała, że prawa do transmisji meczów sprzedano m.in. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Danii i Szwecji,