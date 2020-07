Podczas posiedzenia zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął kilka decyzji dotyczących organizacji m.in. PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2020/21. Zatwierdzone zostały regulaminy i ramowe terminarze tych rozgrywek, a także Pucharu Polski, pierwszej oraz drugiej ligi.

Rywalizacja w ekstraklasie rozpocznie się 22-23 sierpnia 2020 roku, a zakończy 16 maja 2021.

Z uwagi na krótszy niż zwykle sezon, na co wpływ miało przedłużenie rozgrywek 2019/20 z powodu pandemii koronawirusa, odbędzie się tylko 30, a nie - jak dotychczas - 37 kolejek. W przeciwieństwie do ostatnich lat nie będzie fazy finałowej - z podziałem na grupy mistrzowską i spadkową.

W tym roku piłkarze ekstraklasy mają grać do 19 grudnia, gdy odbędzie się 14. kolejka. Sezon po zimowej przerwie zostanie wznowiony 6 lutego - wówczas zostanie rozegrana 15. kolejka, czyli teoretycznie ostatnia w... rundzie jesiennej.

Rozgrywki 1. i 2. ligi rozpoczną się 29-30 sierpnia 2020, a zakończą 12-13 czerwca 2021 roku. Mecze barażowe zostaną rozegrane 16 i 20 czerwca 2021.

Natomiast mecze 1/32 finału Pucharu Polski odbędą się w dniach 13-16 sierpnia 2020 roku, a finał - 2 maja 2021.

Od sezonu 2021/22 w rozgrywkach najwyższego szczebla uczestniczyć będzie 18 drużyn. W związku z tym po zakończeniu sezonu 2020/21 z ekstraklasy spadnie tylko jedna drużyna (awansują trzy), z pierwszej ligi również spadnie jeden zespół, a z drugiej - trzy.

Najważniejszą zmianą w regulaminie na sezon 2020/21 było zmniejszenie liczby spadkowiczów do jednego zespołu ze względu na powiększenie ligi do 18 drużyn od sezonu 2021/22, a także rezygnacja z podziału na dwie grupy po 30. kolejce. (...) Zmniejszenie liczby kolejek jest skutkiem epidemii Covid-19, która spowodowała, iż zbliżający się sezon musimy rozpocząć z ponad miesięcznym opóźnieniem. Pełny terminarz z zestawem par zostanie opublikowany prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, z miejscem dla nieznanego jeszcze trzeciego beniaminka PKO Bank Polski Ekstraklasy - powiedział dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański, cytowany na stronie tej spółki.

Jak poinformowała Ekstraklasa S.A., zgodnie z założeniami i ustaleniami z partnerami mediowymi zaplanowano wstępnie 12 kolejek z meczami w poniedziałki. W kolejkach weekendowych bez meczów w poniedziałki, co do zasady będzie rozgrywany dodatkowy mecz w niedzielę - zaznaczono.

W całym sezonie zaplanowano jedynie dwie kolejki w środku tygodnia (20/21 kwietnia oraz 11/12 maja 2021 roku). Pozostałe terminy w środku tygodnia zostały przeznaczone dla rozgrywek Pucharu Polski oraz rozgrywek UEFA. Ostatnia jesienna kolejka, wzorem poprzedniego sezonu, może być na wniosek klubów przyspieszona na dni poprzedzające weekend.

Data 15/16 grudnia 2020 roku jest przewidziana jako rezerwowa. Może zostać wykorzystana np. w sytuacji zmian terminów meczów UEFA lub kolizji z zaplanowanymi meczami rozgrywek krajowych.

Ze względu na zmianę kalendarza FIFA po październikowych, listopadowych i marcowych terminach FIFA nie będzie meczów w piątki, co oznacza, iż po kolejkach 7. i 10. odbędą się po dwa mecze w poniedziałek, a w kolejce 22. – cztery mecze w poniedziałek (Święta Wielkanocne).

Zarząd PZPN zdecydował, że w sezonie 2020/21 w rozgrywkach ekstraklasy, 1. ligi, 2. ligi oraz Pucharu Polski drużyny będą mogły dokonywać w trakcie gry pięciu zmian piłkarzy.

Zastrzeżono jedynie, że będą one mogły być przeprowadzone w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze oraz w przerwie między pierwszą i drugą połową.

W kończącym się sezonie 2019/20 w Polsce wciąż obowiązywał limit trzech zmian, mimo pozwolenia FIFA i UEFA na dokonywanie pięciu. Skorzystały z tej możliwości m.in. liga niemiecka, angielska czy włoska.

Pakiet pomocowy dla klubów

Podczas posiedzenia zarząd PZPN zatwierdził również kolejny element "Pakietu pomocowego dla polskiej piłki". Potwierdzono, że łączna wysokość wsparcia finansowego dla klubów PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi oraz drugiej i trzeciej ligi w sezonie 2020/21 wyniesie około 50 milionów złotych.

Jako jedyna federacja w Europie przygotowaliśmy pakiet pomocowy dla środowiska piłkarskiego. Już wcześniej przedstawiliśmy nasz plan, który zakłada ponad 116 milionów zł dla polskiej piłki. Teraz nadszedł moment realizacji na szczeblu centralnym. Największe zasoby finansowe będą płynęły bezpośrednio do klubów. Prawie 50 mln jest podzielonych na poszczególne płatności: ok. 30 mln trafi do klubów PKO BP Ekstraklasy, blisko 10 mln do drużyn Fortuna 1. Ligi, około sześć milionów zasili kluby 2. ligi, a prawie cztery miliony trafią do zespołów z 3. ligi – przyznał Maciej Sawicki.

Zgodnie z decyzją zarządu PZPN, każdy klub uczestniczący w rozgrywkach czterech najwyższych klas otrzyma wsparcie w wysokości: PKO BP Ekstraklasa – 1 843 000 zł, Fortuna 1. Liga – 527 000 zł, druga liga – 289 000 zł, a trzecia liga – 46 000 zł.