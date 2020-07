„Legia jest zawsze pierwsza i zdobywa trofea oraz gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wiem, że będę reprezentował największy klub w Polsce. Macie mnóstwo kibiców. Są szaleni w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie treningów z nowymi kolegami z drużyny” - powiedział 24-letni Juranovic (ur. 16 sierpnia 1995), cytowany na oficjalnej stronie Legii.

Z kolei Hajduk Split przypomniał, że dwukrotny reprezentant Chorwacji grał w tym klubie od 2015 roku. Łącznie wystąpił w 165 oficjalnych meczach, w których zdobył trzy gole i zanotował 15 asyst. W wyjściowym składzie był 148 razy, a w 37 spotkaniach nosił opaskę kapitana.

„Charakterystyka Josipa Juranovica: umiejętności techniczne, szybkość i serce do walki, odpowiada potrzebom naszego zespołu. Chorwacki obrońca ma dużo walorów w ofensywie i przychodzi do Legii jako wzmocnienie składu. Liczę, że Josip zaadaptuje się do drużyny już na początku intensywnego i wymagającego sezonu, w którym naszym celem jest obrona tytułu i powrót do fazy grupowej europejskich pucharów. Cieszę się, że Josip dołączył do nas” - stwierdził dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski.

Kontrakt Juranovica z Legią Warszawa będzie obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W czwartek stołeczne drużyna poinformowała z kolei, że portugalski obrońca Luis Rocha podpisał nową umowę, obowiązującą do 30 czerwca 2021. Kontrakt zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.