Iworyjczyk przeszedł do "Kolejorza" na zasadzie transferu definitywnego. Jeszcze w poniedziałek wieczorem wrócił do Czech, ponieważ ma pomóc Viktorii w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. Taki był warunek czeskiego klubu przy podpisaniu umowy. Nowy piłkarz dołączy do Lecha w piątek 27 sierpnia.

Pozyskujemy kreatywnego piłkarza, który pozwoli nam na większy wachlarz możliwości w ofensywie. Teraz naszym zadaniem jest jak najszybciej wkomponować go do drużyny - powiedział trener lidera ekstraklasy Maciej Skorża.

Ba Loua pochodzi z Abidżanu, już jako nastolatek trafił do Europy, do francuskiego Lille. Stamtąd przeniósł się do duńskiego Vejle Boldklub, w którym rozegrał 52 mecze na zapleczu duńskiej ekstraklasy. Latem 2019 roku został kupiony przez czeski klub MFK Karvina. W 57 spotkaniach zdobył cztery bramki, zanotował też 18 asyst. Ostatni sezon spędził w Viktorii Pilzno, 46 meczach zdobył dziewięć goli.

Jestem lewonożnym skrzydłowym, który występuje najczęściej na prawej stronie boiska. Myślę, że jestem szybkim zawodnikiem, dobrze radzącym sobie w sytuacjach jeden na jednego z rywalem i w kreowaniu okazji strzeleckich dla kolegów z drużyny. Sam też potrafię uderzyć na bramkę, więc asysty i gole to jest to, po co przychodzę do Lecha i co chciałbym temu klubowi dać. Szukałem możliwości zrobienia kroku naprzód w mojej piłkarskiej karierze i w Poznaniu na pewno jestem w stanie taki zrobić - powiedział Afrykanin cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Jeszcze przed startem nowego sezonu Lech pozyskał Radosława Murawskiego, Portugalczyka Joela Pereirę, Artura Sobiecha oraz Szkota Barry Douglasa.