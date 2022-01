Rosołek, który wrócił do Legii z wypożyczenia do Arki Gdynia, trafił do siatki w 38. minucie. Natomiast Włodarczyk ustalił wynik w 66. minucie po błędzie rywali.

To był ostatni sparing legionistów podczas zgrupowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W poprzednich meczach pokonali bułgarski Botew Płowdiw 2:0 i rosyjski FK Krasnodar 2:1.

Rywalizacja w ekstraklasie zostanie wznowiona 4 lutego. Po 19 kolejkach stołeczny zespół zajmuje przedostatnie, 17. miejsce, ale ma do rozegrania jeden mecz zaległy.