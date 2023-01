Po świątecznych urlopach we wtorek do treningów wrócili piłkarze Widzewa Łódź. Trzecia drużyna na półmetku rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy w przyszłym tygodniu wyjedzie na zgrupowanie do Turcji, gdzie rozegra trzy mecze sparingowe.

To drugi etap przygotowań łodzian do rudny rewanżowej ekstraklasy. Wcześniej spotkali się na początku grudnia i trenowali przez dwa tygodnie. W tym czasie rozegrali dwa mecze kontrolne – z ukraińskim Ruchem Lwów (0:0) i pierwszoligową Chojniczanką Chojnice (2:0). Reklama We wtorek z Widzewem po raz pierwszy trenował reprezentant Łotwy Andrejs Ciganiks, który dzień wcześniej podpisał z klubem półtoraroczny kontrakt. To pierwszy transfer Widzewa w zimowej przerwie. Na treningu był też testowany w grudniu 19-letni obrońca Krystian Szymocha z trzecioligowego ŁKS Łagów. Nie było natomiast Albańczyka Juljana Shehu, który w środę ma dołączyć do zespołu. Legia już z Carlitosem, Jędrzejczykiem, Mladenovicem i Tobiaszem [WIDEO] Zobacz również W najbliższych dniach podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia będą trenować na boisku w podłódzkiej Wiśniowej Górze oraz na siłowni. 11 stycznia drużyna wyjedzie na obóz do Turcji. W trakcie 11-dniowego zgrupowania w Antalyi łodzianie rozegrają trzy mecze sparingowe – z węgierskim Paksi FC (14 stycznia), Dynamem Czeskie Budziejovice (17 stycznia) oraz Dinamem Batumi z Gruzji (20 stycznia). Ostatni tydzień przed startem rundy rewanżowej Widzew spędzi w Polsce. Wznowienie rozgrywek zaplanowano na weekend 28-29 stycznia. Pierwszy ligowym rywalem beniaminka w tym roku będzie Pogoń Szczecin. Reklama Czterokrotni mistrzowie Polski na półmetku rozgrywek z 29 punktami zajmują trzecie miejsce w tabeli. autor: Bartłomiej Pawlak Michał Ignasiewicz