30-letni Cestor urodził się w Paryżu, ale jego pierwszym klubem była włoska AC Pisa. Potem grał w angielskim Leyton Orient, a następnie - już jako senior - kontynuował karierę na Wyspach Brytyjskich w Woking FC i Boreham Wood FC. Po powrocie do Francji na dwa sezony związał się z SAS Epinal, a potem w 2018 roku przeniósł się do Rumunii, gdzie grał w Astra Giurgiu, CFR Cluj, z którym wywalczył trzy mistrzowskie tytuły i ostatnio w Arges Piteszti.

Reklama

Nowy piłkarz "Zielonych" oprócz francuskiego obywatelstwa posiada także paszport Demokratycznej Republiki Konga i był młodzieżowym reprezentantem tego kraju.

Cestor, który podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku, to czwarty nabytek Radomiaka w tym oknie transferowym. Wcześniej pozyskano dwóch pomocników – Hiszpana Berta Cayargę i Portugalczyka Francisco Ramosa oraz kolumbijskiego napastnika Jeana Franco Sarmiento z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Z zespołem rozstało się trzech piłkarzy – prawy obrońca Mateusz Grzybek, który przeszedł do KGHM Zagłębia Lubin oraz napastnicy Maurides sprzedany do FC Sankt Pauli i Michał Feliks wypożyczony do Ruchu Chorzów.

Reklama

W pierwszym meczu rundy wiosennej Radomiak, który zajmuje 10. miejsce w tabeli ekstraklasy, zagra 27 stycznia z Miedzią w Legnicy.