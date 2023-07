Reklama

Terminarz gier 2. kolejki nowego sezonu Ekstraklasy był okrojony. Mistrz i wicemistrz odpoczywali. Raków Częstochowa i Legia Warszawa z uwagi na grę w eliminacjach europejskich pucharów przełożyły swoje mecze.

Dwaj inni faworyci do walki o mistrzostwo kraju Lech i Pogoń nie skorzystały z tego przywileju i rozegrały swoje spotkania zgodnie z "rozkładem jazdy".

W Poznaniu mają powody do zadowolenia

W Poznaniu cieszą się nie tylko z kolejnych trzech punktów. Równie ważny jest powrót Ishaka. Szwed zmagał się z chorobą i był obawy o jego formę. Jak się okazuje nie jest źle. 30-latek rozpoczął mecz z Radomiakiem w pierwszym składzie i nie zapomniał jak się strzela gole. Przy bramce asystował mu Hotic. Słoweniec związał się z "Kolejorzem" przerwie letniej i od razu pokazał, że może być nową gwiazdą ekipy ze stolicy Wielkopolski. To jego drugi występ w barwach Lecha, a na swoim koncie ma już gola i dwie asysty.

Plus kolejki

Zagłębie Lubin w drugim meczu z rzędu pierwsze straciło gola. Mimo to "Miedziowi" nie załamali się tylko konsekwentnie dążyli do zwycięstwa. Tak było przed tygodniem w meczu z Ruchem Chorzów. Podobnie stało się też w starciu ze Śląskiem Wrocław. Dzięki temu ekipa Waldemara Fornalika wygrała derby Dolnego Śląska 2:1.

Minus kolejki

Drugi mecz i druga porażka Górnika Zabrze. Co gorsze podopieczni Jana Urbana przez ponad 180 minut gry oddali tylko jeden celny strzał. Na starcie sezonu ekipa z Górnego Śląska jest zdecydowanie najsłabszą drużyną w Ekstraklasie.

Kiks kolejki

Obrońcy Górnika Zabrze nie popisali się w meczu z Wartą Poznań. Można powiedzieć, że sprezentowali gola rywalom. To był piłkarski "wielbłąd".

Gol kolejki

Nene przyzwyczaił kibiców, że jeśli trafia do siatki, to jest to gol "palce lizać". Tak też było i tym razem. W pojedynku z Puszczą Niepołomice piłkarz Jagiellonii Białystok popisał się kapitalnym uderzeniem.

Interwencja kolejki

W meczu Stali Mielec z Piastem Gliwice padł pierwszy w tym sezonie bezbramkowy remis. Duża w tym zasługa Mateusza Kochalskiego. Bramkarz gospodarzy tego dnia był świetnie dysponowany i nie dał się pokonać nawet z najbliższej odległości.

