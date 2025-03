Słupek i poprzeczka uratowały Jagiellonię

Jagiellonia przystąpiła do spotkania w Łodzi trzy dni po efektownym zwycięstwie 3:0 nad Cercle Brugge w 1/8 finału Ligi Konferencji, ale wygrana z Widzewem nie przyszła jej łatwo. Goście objęli prowadzenie już w ósmej minucie po uderzeniu głową Mateusza Skrzypczaka.

Jednak im dłużej trwał mecz, tym coraz większą przewagę mieli łodzianie (łącznie oddali 18 strzałów, a Jagiellonia - osiem). W drugiej połowie widzewiacy trafili w słupek, później w poprzeczkę, lecz ostatecznie nie zdołali wyrównać.

Cenna wygrana pozwoliła Jagiellonii pozostać w czołówce. Ma 48 punktów i traci dwa do Lecha, a jeden do Rakowa. Natomiast Widzew, który po sprzedaży zimą do FC Koeln Bośniaka Imada Rondica ma ogromne problemy ze skutecznością i w tym roku nie wygrał żadnego meczu, ma 27 pkt i jest 13.

GKS pożegnał się ze stadionem

W pozostałych niedzielnych spotkaniach również wygrali faworyci. Piłkarze dziewiątego GKS Katowice pokonali 15. Zagłębie Lubin 1:0 na pożegnanie swojego starego stadionu. Historycznego gola strzelił Sebastian Bergier w 78. minucie. Schodziło stąd przegranych kilku przyszłych mistrzów świata – napisali kibice gospodarzy na transparencie, przypominając w ten sposób mecze katowiczan sprzed lat w europejskich pucharach.

Natomiast w Gdańsku przedostatnia Lechia, mimo prowadzenia do przerwy z siódmym Górnikiem 1:0 (mogła wyżej, lecz nie wykorzystała rzutu karnego), uległa zabrzanom 1:2. Bramki dla gości zdobyli między 48. i 59. najbardziej znani gracze tej drużyny - Lukas Podolski i Erik Janza.

Jestem bardzo zły, bo jeśli porówna się, jak zagraliśmy w pierwszej, a jak w drugiej połowie, to jest to totalnie niezrozumiałe. Po meczu w szatni byłem bezpośredni, szczery i nie do końca miły. Powiedziałem też, że jeśli ktoś nie jest gotowy na walkę do końca o ekstraklasę, bo ja jestem gotowy, to niech spakuje się do samolotu i wraca do domu - przyznał trener Lechii John Carver.

Niespodzianka w Krakowie

Dzień wcześniej lider Lech i drugi w tabeli Raków odniosły pewne zwycięstwa. Piłkarze z Poznania pokonali u siebie 14. Stal Mielec 3:1, odnosząc trzecie z rzędu zwycięstwo, a zespół z Częstochowy wygrał w Gliwicach z 10. Piastem 3:0. To czwarty kolejny triumf w lidze podopiecznych Marka Papszuna.

Do niespodzianki doszło w Krakowie, gdzie szósta Cracovia uległa 12. Radomiakowi 1:2. W doliczonym czasie zwycięstwo gościom zapewnił Renat Dadasov. To drugi z rzędu mecz, w którym sprowadzony niedawno reprezentant Azerbejdżanu strzelił gola w ostatnich sekundach. Podobnie było w starciu u siebie z Widzewem, choć wówczas jego gol dał remis 1:1. W piątek zamykający tabelę Śląsk Wrocław zremisował z czwartą Pogonią Szczecin 1:1, a niepokonana w tym roku w lidze 11. Korona Kielce odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu, tym razem nad 16. Puszczą Niepołomice u siebie 2:1.

Feio wraca do Lublina

24. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Motoru z Legią Warszawa (19.00). Lubelski beniaminek (35 pkt) jest jedną z rewelacji sezonu, zajmuje obecnie ósme miejsce ze stratą tylko czterech punktów do piątej Legii. Mecz będzie szczególny dla trenera Goncalo Feio, który przed przyjściem na Łazienkowską pracował właśnie w Motorze - do marca 2024 roku.