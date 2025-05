Gauff zrewanżowała się Linette za ostatnią porażkę

Rozstawiona z 32. numerem Linette w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej pokonała Marię Sakkari, pokonując Greczynkę 1:6, 6:4, 6:1. O awans do 1/8 finału Polka rywalizowała z Gauff. Wcześniej obie panie grały ze sobą trzy razy. Dwa z tych pojedynków wygrała Amerykanka, ale w ostatnim, w 1/8 finału turnieju w Miami, zwyciężyła Linette 6:4, 6:4. Niestety tym razem 33-latka z Poznania nie dała rady faworyzowanej rywalce.

Linette z wściekłości uderzyła rakietą o kort

W pierwszej partii Gauff szybko uzyskała przewagę. Nieco po ponad piętnastu minutach prowadziła 3:1. Linette nie dała za wygraną i doprowadziła do stanu 5:5. Kolejne dwa gemy, a tym samym i cały set należały do tenisistki z USA.

W drugiej odsłonie niedzielnej potyczki przy prowadzeniu 2:1 Gauff przełamała podanie Linette i odskoczyła na dwa gemy przewagi. Wydawało się, że Amerykanka za chwilę ucieknie Polce i już tej przewagi nie uda się zniwelować.

Poznanianka jednak nie poddała się. W kolejnym gemie odrobiła stratę przełamania. Niestety przy swoim serwisie nie udało się jej doprowadzić do remisu. Po ostatniej przegranej piłce w szóstym gemie Polka z wściekłości kilka razy uderzyła rakieta o kort. Jak się okazało był to przełomowy moment seta. Gauff poszła za ciosem. Co prawda Linette w ósmym gemie obroniła jeszcze trzy piłki meczowe i przedłużyła nadzieję, ale tylko na chwilę. Ostatecznie drugą partię Amerykanka wygrała 6:3 i po godzinie i 41. minutach zameldowała się w 1/8 finału.

Bolesna porażka Świątek

W sobotę na trzeciej rundzie swój występ w stolicy Włoch zakończyła Iga Świątek. Triumfatorka turnieju w Rzymie sprzed roku przegrała z Amerykanką Danielle Collins 1:6, 5:7. Porażka dla Polki jest tym bardziej bolesna, bo oznacza, że w najbliższym notowaniu rankingu WTA spadnie ona z drugiej pozycji na czwartą.

W turnieju w Rzymie pozostaje nam więc trzymać kciuki już tylko za Magdalenę Fręch, która około godz. 17.30 rozpocznie swój mecz z Qinwen Zheng. Stawką pojedynku z Chinką jest awans do 1/8 finału.