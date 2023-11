Czesi cały czas walczą o bezpośredni awans do Euro 2024. Po piątkowym remisie 1:1 z Polską na stadionie PGE Narodowym w Warszawie nadal nie mogą być pewni gry na mistrzostwach Starego Kontynentu.

Skandal przed najważniejszym meczem

W ostatnim spotkaniu eliminacji ich rywalem będzie Mołdawia. Podopieczni Jaroslava Silhavy'ego potrzebują zdobyć jeden punkt. Wydaje się, że faworyzowani Czesi na własnym terenie nie powinni mieć problemu z osiągnięciem tego celu.

Jednak atmosferę w kadrze naszych południowych sąsiadów zepsuło trzech piłkarzy. Jakub Brabec, VladimirCoufal i Jan Kuchta w noc z soboty na niedzielę spędzili w jednym z nocnych klubów w Ołomuńcu.

Piłkarze usunięci z kadry

Piłkarze imprezowali do rana, nie stroniąc od alkoholu. Brabec musiał wypić go sporo. Przynajmniej wskazuje na to filmik, jaki wyciekł do mediów społecznościowych. Widać na nim, jak kompletnie pijany piłkarz spaceruje środkiem ulicy.

Brabec, Coufal i Kuchta nie zagrają w ostatnim meczu eliminacji Euro 2024. Wszyscy trzej zostali usunięci ze zgrupowania kadry dyscyplinarnie "ze skutkiem natychmiastowym".

Przypomnijmy, że piłkarska reprezentacja Polski w zakończonych eliminacjach nie wywalczyła bezpośredniego awansu na Euro 2024. O prawo gry w mistrzostwach Europy biało-czerwoni będą musieli rywalizować w barażach.