Biało-czerwoni po piątkowym remisie z Czechami na PGE Narodowym w Warszawie 1:1 stracili szansę awansu z grupy E kwalifikacji mistrzostw Europy i pozostanie im walka w marcowych barażach.

Lewandowski od pierwszej minuty

Wtorkowy mecz towarzyski Probierz może więc zacząć traktować jako początek przygotowań. Selekcjoner odkrył karty i już podczas poniedziałkowej konferencji prasowej ogłosił skład na spotkanie z Łotwą.

Rozwieję już teraz wszystkie wątpliwości. W bramce po jednej połowie zagrają Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Na prawej obronie będzie Przemysław Frankowski, w środku Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska i Jan Bednarek, a na lewej stronie Nicola Zalewski. W środku pomocy zagrają Damian Szymański, Sebastian Szymański i Jakub Piotrowski, a w ataku Robert Lewandowski i Adam Buksa - zapowiedział Probierz.

Zieliński nie zagra z Łotwą

Jak dodał, taka będzie wyjściowa jedenastka, jeżeli "już nic się nie wydarzy".

Zaznaczył również, że mecz ma się toczyć pod kątem ofensywnej gry reprezentacji Polski.

Chcemy m.in. doskonalić pressing, utrzymanie się przy piłce. Tak jak robiliśmy analizę zespołu Czech, tak samo robimy analizę Łotwy - dodał.

W poprzednich dniach zgrupowanie kadry opuścili kontuzjowany Paweł Bochniewicz, chory na anginę Piotr Zieliński, a także Patryk Peda i Mateusz Łęgowski, którzy dołączyli do kadry młodzieżowej (zagra we wtorek wyjazdowe spotkanie z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21).