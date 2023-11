Polska nie awansowała z grupy E kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy, ale będzie mieć szansę w dwustopniowych barażach w marcu dzięki utrzymaniu się rok temu w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Swojego półfinałowego rywala znała już przed czwartkowym losowaniem - wiadomo było, że zespół trenera Michała Probierza zagra ze znacznie niżej notowaną Estonią (z dywizji D).

W drugim półfinale Walia czekała na rywala u siebie - losowanie przydzieliło jej Finlandię, a możliwe były też Ukraina i Islandia (cała trójka z dywizji B). Również w wyniku losowania okazało się, że Polska lub Estonia zagrają finał baraży na wyjeździe.

Półfinały w łącznie trzech ścieżkach barażowych odbędą się 21 marca, a finały - pięć dni później.

Turniej finałowy ME zostanie rozegrany w Niemczech w dniach 14 czerwca - 14 lipca przyszłego roku z udziałem 24 drużyn.

Zestawienie ścieżek barażowych o awans do piłkarskich ME 2024 (21 i 26 marca)

ścieżka A

półfinały: Polska - Estonia, Walia - Finlandia

finał: Walia/Finlandia - Polska/Estonia

ścieżka B

półfinały: Izrael - Islandia, Bośnia i Hercegowina - Ukraina

finał: Bośnia i Hercegowina/Ukraina - Izrael/Islandia

ścieżka C

półfinały: Gruzja - Luksemburg, Grecja - Kazachstan

finał: Gruzja/Luksemburg - Grecja/Kazachstan