Robert Lewandowski jest idolem polskich kibiców. Dla młodych fanów jest wzorem do naśladowania. Praktycznie każdy z nich marzy, by zrobić sobie z nim fotkę lub dostać jego autograf. Nie jest to łatwe, o czym przekonał się jeden z młodych chłopców, który próbował zdobyć podpis słynnego piłkarza, kiedy ten przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski przed barażowym meczem z Estonią.