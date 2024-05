Stolica - Paryż

Powierzchnia kraju - 643 801 km2

Liczba ludności - 67,97 mln

Francuską Federację Piłkarską (Federation Francaise de Football - FFF) założono w 1919 roku. Prezes - Philippe Diallo

Trener reprezentacji - Didier Deschamps

Miejsce w rankingu FIFA: 2

Gwiazda zespołu: Kylian Mbappe - 25-letni napastnik Paris Saint-Germain, sześciokrotny mistrz Francji (raz z AS Monaco, pięć razy z PSG). Mistrz (2018) i wicemistrz (2022) świata, król strzelców tego drugiego turnieju. Triumfator Ligi Narodów. W drużynie narodowej zadebiutował w 2017 roku, rozegrał w niej 77 spotkań i zdobył 46 goli (więcej mają tylko Olivier Giroud - 57 oraz Thierry Henry - 51).

Ważniejsze sukcesy reprezentacji Francji:

1. miejsce MŚ 1998 i 2018;

2. miejsce MŚ 2006 i 2022;

3. miejsce MŚ 1958 i 1986

1. miejsce ME 1984 i 2000;

2. miejsce ME 2016

1. miejsce IO 1984;

2. miejsce IO 1900

Udział w ME: 1960 - 4. miejsce 1984 - 1. miejsce 1992 - 3. miejsce w grupie 1996 - półfinał 2000 - 1. miejsce 2004 - ćwierćfinał 2008 - 4. miejsce w grupie 2012 - ćwierćfinał 2016 - 2. miejsce 2021 - 1/8 finału