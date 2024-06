Reprezentanci Polski zameldowali się w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Na zjeżdżających na zgrupowanie kadry piłkarzy przed hotelem czekali kibice.

Lewandowski odmówił autografu

Robert Lewandowski za nim udał się do budynku podszedł do fanów i rozdawał autografy oraz pozował do zdjęć. Jeden z "łowców autografów" musiał jednak tym razem obejść się smakiem.

Lewandowski nie chciał podpisać mu koszulki. Kapitan naszej kadry rozpoznał "kibica" i zaznaczył, że już wcześniej podpisał mu kilka koszulek. Być może gwiazdor Barcelony uznał, że mężczyzna nie jest "łowcą autografów", a handlarzem, który podpisane koszulki wystawia potem na aukcjach w internecie.