To nie pierwsze "popisy" wokalne gwiazdy TVN. Już wcześniej wydała kilka singli. Nie spotkały się one z pozytywnym odbiorem, ale to nie zraziło jej do kolejnych prób.

Piosenka Gadrias hitem nie będzie

Gardias tym razem postanowiła dać upust swojemu talentowi przy okazji zbliżającego się Euro 2024 i nagrała piosenkę poświęconą temu wydarzeniu.

Już teraz z całą pewnością można stwierdzić, że hitem list przebojów to "dzieło" nie będzie. Internauci wyśmiewają zarówno talent wokalny Gardias jak i tekst utworu. Ale jeśli ktoś śpiewa: "Nagle akcji zwrot, kapitan to nasz kot, koncentracji max, gryzą pazy WAGs", to chyba nie ma się czemu dziwić.