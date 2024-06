Lewandowski w towarzyskim meczu z Turcją naderwał mięsień dwugłowy uda. Z tego powodu napastnik Barcelony nie zagrał w przegranym 0:1 spotkaniu z Holandią.

Nikt nie będzie ryzykował zdrowia Lewandowskiego

Kolejny mecz nasi piłkarze rozegrają w piątek. W Berlinie zmierzą się z Austrią. Jest duża szansa, że w składzie Polaków na to spotkanie zobaczymy Lewandowskiego. Nasz kapitan w ubiegłym tygodniu był poddany intensywnym zabiegom i trenował indywidualnie. Od dziś Lewandowski ma zacząć zajęcia z piłką. Ma brać udział w lżejszych ćwiczeniach z resztą zespołu. Do czwartku powinien wrócić do zajęć na pełnych obrotach.

Jednak jeśli badania wykażą, że Lewandowski nie jest zdrowy w 100 procentach, to nikt nie będzie ryzykował pogłębienia urazu i w meczu z Austrią nasz kapitan również nie zagra.