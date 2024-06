Podopieczni Michała Probierza ponieśli porażkę w pojedynku z "Oranje", ale po meczu zebrali sporo pochwał za styl i odważną grę.

Skiba nie miał litości dla Lewandowskiego

Do tej grupy nie przyłączył się Krzysztof Skiba. Podobno to był najlepszy mecz reprezentacji od wielu lat. Tyle że przegrany. Nie wiem. Nie znam się na piłce, ale znam się na historii. My nawet swoje przegrane powstania uważamy za ładne i piękne, a co dopiero mecze - napisał lider zespołu Big Cyc.

Na tym nie koniec. Skiba w swoim wpisie w mediach społecznościowych zaatakował Roberta Lewandowskiego, choć kapitan naszej kadry w meczu z Holandią nie zagrał.Jak on ładnie na tej ławce siedział! Jak stylowo klaskał i się uśmiechał, kibicując piłkarzom na murawie. Gdyby Lewandowski wszedł na boisko, być może przegralibyśmy do zera, bo Lewy w reprezentacji nie strzela. A tak, dzięki temu, że grzał ławeczkę z boku boiska, mieliśmy całkiem dobrą grę - stwierdził muzyk.