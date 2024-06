Lewandowski z powodu kontuzji mięśnia dwugłowy uda nie zagrał w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Euro 2024. Bez niego biało-czerwoni przegrali z Holandią 1:2.

Lewandowski wróci do zajęć z piłką

Do tej pory Lewandowski trenował indywidualnie i poddawał się zabiegom przyspieszającym jego powrót do zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że kapitan reprezentacji Polski wygra walkę z czasem i dojdzie do pełni sił na piątkowy mecz z Austrią.

W poniedziałek Lewandowski najpierw był na badaniach, a następnie dołączył do kadrowiczów i ćwiczył w duecie z Jakubem Piotrowskim. Były to już zajęcia z piłką, co jest ważne w perspektywie jak najszybszego powrotu lidera kadry na boisko. Później 150-krotny reprezentant Polski biegał wzdłuż boiska, chwilami dość intensywnie. Wciąż jednak z bandażem na udzie.

Lewandowski będzie gotowy na mecz z Austrią

Kilka godzin po treningu PZPN opublikował oficjalny raport medyczny lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego.

Bartosz Salamon w czasie meczu doznał urazu stawu skokowego i ręki. Po pełnej diagnostyce wdrożony został plan, według którego najpóźniej pojutrze ma powrócić do pełnego treningu z drużyną. Jakub Piotrowski z powodu drobnego urazu trenował w poniedziałek indywidualnie. Już we wtorek powróci do treningu z całym zespołem - napisano.

Michał Skóraś i Piotr Zieliński doznali drobnych urazów, które nie wyłączają ich z treningów. Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski nadal trenują indywidualnie. Plan zakłada, że obaj będą gotowi do gry w meczu z Austrią - dodano.