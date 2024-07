W pierwszym półfinale we wtorek Hiszpania zmierzy się z Francją. "La Furia Roja" jest najefektowniej grającą drużyną na Euro 2024. Według opinii fachowców i bukmacherów to właśnie Hiszpanie są faworytem do wygrania mistrzostw Europy.

Tylko Anglia gra gorzej od Francji

Francuzi na tegorocznym turnieju na razie nie zachwycają. Ich forma i styl gry jest daleki od oczekiwanego. Czy "Trójkolorowi" przebudzą się w decydującej fazie mistrzostw?

Jeszcze słabiej od reprezentacji Francji prezentują się Anglicy. Na podopiecznych Garetha Southgate'a od początku Euro 2024 wylewa się fala krytyki. Synowie Albionu mają mnóstwo szczęścia i to dzięki niemu doszli do półfinału, w którym zmierzą się z Holendrami.

By pokonać "Oranje" samo szczęście może nie wystarczyć. Anglicy będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Holendrzy pokazali na Euro 2024, że dysponują potężnym arsenałem ofensywnym, a i w obronie radzą sobie bardzo dobrze.