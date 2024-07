Gościem najnowszego odcinka Dziennika Sportowego był Marek Wadas, ekspert od skandynawskiej piłki, który przybliżył sylwetki najnowszych nabytków transferów Lecha Poznań.

Lech postawi na dwóch młodych Skandynawów

Do stolicy Wielkopolski trafili 22-letni szwedzki stoper, Alex Douglas (Vasteras SK), oraz 21-letni norweski napastnik, Bryan Fabiema (Real Sociedad). Według opinii Wadasa oba transfery "Kolejorza" są obarczone sporym ryzykiem.

Więcej spokoju mogą za to zachować kibice Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" w pierwszym meczu 1. rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy pokonała na własnym stadionie Llapi Podujevo 2:0. Dzięki temu ekipa prowadzona przez Kazimierza Moskala na rewanż do Kosowa uda się z solidną zaliczką.