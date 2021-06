Do drużyny, która jest jednym z rywali Polski w grupie E, dołączą: Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia) i Brais Mendez (Celta Vigo). Nie będą jednak mieszkać wraz z innymi kadrowiczami w bazie w Las Rozas pod Madrytem.

"Jako zabezpieczenie przed możliwymi konsekwencjami pozytywnego wyniku testu Sergio Busquetsa, sztab trenerski zdecydował się powołać czterech zawodników, aby uczestniczyli w sesjach treningowych prowadzonych przez selekcjonera Luisa Enrique w najbliższych dniach w równoległej bańce" - napisano w komunikacie.

We wtorek Hiszpanie rozegrają towarzyski mecz z Litwą w Leganes, ale ze względu na wykrycie koronawirusa u Busquetsa seniorska drużyna pozostaje w izolacji. Zamiast niej w spotkaniu weźmie udział reprezentacja do lat 21, która w ubiegłym tygodniu dotarła do półfinału mistrzostw Europy tej kategorii wiekowej.

"Po zakończeniu meczu z Litwą mała grupa innych piłkarzy dołączy do treningów na podobnych zasadach jak wspomniana czwórka. Ewentualne włączenie ich do kadry na mistrzostwa Europy będzie zależało od wyników testów na koronawirusa w najbliższych dniach" - poinformowano.

"La Roja" zacznie udział w turnieju od spotkania ze Szwecją w następny poniedziałek. Pięć dni później podejmie Polskę, a 23 czerwca zmierzy się ze Słowacją. Wszystkie te spotkania rozegra w Sewilli.