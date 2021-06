Grający na co dzień w Interze Mediolan Sensi nabawił się kontuzji mięśnia i jego występ w Euro nie jest możliwy. 24-letni Pessina został powołany po akceptacji zmiany w składzie przez Komisję Medyczną UEFA.

24-letni pomocnik należał do 28-osobowej kadry, która przygotowywała się do turnieju i został z niej skreślony tuż przed ogłoszeniem "26 na ME.

W grupie A wystąpią też Szwajcaria i Walia. Polska zagra w grupie E z Hiszpanią, Słowacją i Szwecją. Impreza potrwa do 11 lipca.