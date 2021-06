Władze miasta i łódzcy restauratorzy podczas zbliżającego się turnieju postanowili kontynuować udany pomysł z poprzednich dużych turniejów piłkarskich. W związku z tym od piątku na ponad cztery tygodnie słynny deptak stanie się najdłuższą strefą kibicowania w Polsce.

Łódzcy fani piłki nożnej rozgrywki Euro 2021 obejrzą w specjalnej oprawie i emocjonującej atmosferze w kilkudziesięciu lokalach z ogródkami oraz w kilku strefach kibica z dużymi telebimami. Piotrkowska stanie się jedną wielką areną sportowych wrażeń – zapowiedział na konferencji prasowej menedżer ul. Piotrkowskiej Piotr Kurzawa.

Mieszkańcy Łodzi i turyści mistrzostwami będą mogli emocjonować się w specjalnie oznaczonych restauracjach i pubach na całym odcinku słynnej ulicy - od pl. Wolności do pl. Niepodległości. Właściciele 30 lokali przygotowali od kilkudziesięciu do kilkuset miejsc, z czego większość w ogródkach. Łącznie rywalizację na słynnym łódzkim deptaku będzie mogło śledzić kilka tysięcy osób. Najwięcej ogródków transmitujących Euro zlokalizowanych jest w odcinku ul. Nawrot - Traugutta. Mecze będzie można zobaczyć też przy popularnym Woonerfie, w OFF Piotrkowska i przy Piotrkowskiej 217.

Jak dodał Kurzawa, deptak na czas piłkarskiego święta zostanie przystrojony flagami państw biorących udział w turnieju.

Większe strefy kibica zostaną zorganizowane natomiast na Rynku Manufaktury, Ogrodach Geyera i Las Palmas.

W Ogrodach Geyera pomiędzy ul. Piotrkowską a Wólczańską oprócz możliwości obejrzenia meczu na ekranie ledowym o powierzchni 30 m kw., przygotowano także strefę gastro z grillem, lodami i napojami. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia własnych kocy i korzystania z bezpłatnej zielonej strefy lub zarezerwowania premiowanej wersji z leżakiem "w pierwszym rzędzie".

Gigantyczny ekran

Z kolei Manufaktura przygotowała największy ekran w Łodzi. Przy plaży znajdującej się na Rynku Włókniarek czekać mają wygodne pufy, poduchy, leżaki oraz ekran o powierzchni 40 m kw. Manustrefa ma być miejscem dedykowanym fanom piłki, ale jednocześnie strefą bezpieczną, dostosowaną do rodzinnego kibicowania. Ze względy na obostrzenia sanitarne liczba gości w strefie będzie ograniczona, ale transmisje meczów będzie można oglądać także z pobliskich ogródków restauracyjnych i beach baru.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się w piątek. Rywalami Polaków w grupie E będą kolejno: Słowacja (14 czerwca w Sankt Petersburgu), Hiszpania (19 czerwca w Sewilli) i Szwecja (23 czerwca w Sankt Petersburgu). Finał odbędzie się 11 lipca.