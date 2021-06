Kwiatkowski przyznał, że w kadrze zdarzają się "drobniutkie” urazy, przeciążeniowe. Jego zdaniem, na pewno trzeba poprawić grę obronną, bo "jak sobie spojrzymy na nasze dwa ostatnie mecze, to wyłączając stracone bramki, nasi rywale nie stwarzali jakoś wiele sytuacji". - Plus większa koncentracja piłkarzy na boisku – uważa team manager.

Reklama

Rzecznik PZPN zapowiedział, że do poniedziałkowego meczu ze Słowacją "będą spokojniejsze treningi, żeby piłkarze odzyskali świeżość i byli w pełni gotowi do meczu”.

Morale jest bardzo wysokie, a nastroje są bardzo dobre. W Trójmieście już powoli zaczynamy odczuwać, że za chwilę coś fajnego się wydarzy – mówiłrzecznik PZPN. Dodał, że wszyscy czekali na Euro, bo od awansu Polski minęło 1,5 roku i teraz wszyscy cieszą się, że wreszcie się rozpoczyna. - Myślę, że jak się turniej rozpocznie i zawodnicy zaczną oglądać mecze w telewizji, to poczują, że ten ich start jest coraz bliżej – komentował Kwiatkowski. Podkreślił, że jest "fajna” drużyna, bo jest to mieszanka doświadczonych zawodników, którzy byli we Francji, byli też w Rosji oraz jest grupa młodych piłkarzy. - Połączenie doświadczenia z młodością może dać ciekawy efekt – mówił team manager kadry.

Pierwszy cel: Wygrana ze Słowacją

- Pierwszy cel to wygrana ze Słowacją – zaznaczył Kwiatkowski i podkreślił, że zwycięstwo w meczu otwarcia dodaje pozytywnej energii i pewności siebie. - Chcemy wyjść z grupy, a co będzie później – to się okaże.