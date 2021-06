Faworytem spotkania są Anglicy i nie tylko dlatego, że ich drużyna narodowa jest wyżej w rankingu FIFA od wicemistrza globu Chorwacji (4. - 14.). Na swoim słynnym obiekcie Anglicy nigdy nie przegrali w ważnym turnieju, notując siedem zwycięstw i trzy remisy.

Gospodarze już w 6. minucie byli bliscy objęcia prowadzenia. Po strzale Phil Fodena przed utratą gola Chorwatów uratował słupek. Pierwszy kwadrans gry ewidentnie był zdominowany przez Anglików. Chorwaci mieli wielkie kłopoty wyprowadzeniem piłki z własnej połowy.

Mimo sporej przewagi i kilku dogodnych sytuacji do przerwy Anglicy nie strzelili gola. To co nie udało się przed przerwą wyszło na początku drugiej połowy. Do siatki Chorwatów trafił Raheem Sterling.

Więcej bramek w tm meczu nie zobaczyliśmy. Anglicy wygrali 1:0. Potwierdzili, że są jednym z faworytów do wygrania Euro 2021.

Anglia - Chorwacja 1:0

Bramka: Sterling (57)

Żółta kartka - Anglia: Phil Foden. Chorwacja: Duje Caleta-Car, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic.

Sędzia: Daniele Orsato (Włochy)

Widzów: 22 500

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Tyrone Mings, Kieran Trippier - Raheem Sterling (90+2. Dominic Calvert-Lewin), Kalvin Phillips, Mason Mount, Declan Rice, Phil Foden (71. Marcus Rashford) - Harry Kane (82. Jude Bellingham)

Chorwacja: Dominik Livakovic - Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol - Luka Modric, Marcelo Brozovic (70. Nikola Vlasic), Mateo Kovacic (85. Mario Pasalic) - Andrej Kramaric (70. Josip Brekalo), Ante Rebic (78. Bruno Petkovic), Ivan Perisic