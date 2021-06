Rekordy, które może wyrównać lub pobić Cristiano Ronaldo:

1 - w 2016 roku Ronaldo jako kapitan poprowadził swoją drużynę do triumfu w ME. Jeśli dokona tego po raz drugi, wyrówna osiągnięcie hiszpańskiego bramkarza Ikera Casillasa, który z trofeum w roli kapitana cieszył się w 2008 i 2012 roku.

4 - w tylu turniejach finałowych ME uczestniczył Portugalczyk. Zadebiutował w 2004 w ojczyźnie, kiedy gospodarze niespodziewanie przegrali w meczu o trofeum z Grecją. Grał też w Austrii i Szwajcarii w 2008 oraz w Polsce i na Ukrainie w 2012, a we Francji w 2016 sięgnął po trofeum. Jeśli zagra także w tym roku, zostanie jedynym w historii piłkarzem z udziałem w pięciu turniejach o ME.

4 - w każdym z turniejów, w których wystąpił, Ronaldo zdobył przynajmniej jedną bramkę (dwie w 2004, jedną w 2008 i po trzy w 2012 i 2016). Nikt inny nie trafił do siatki w więcej niż trzech turniejach finałowych.

9 - Ronaldo i Francuz Michel Platini dzielą rekord największej liczby goli w turniejach finałowych ME. Dziesiąta bramka da Portugalczykowi samodzielne prowadzenie w tej klasyfikacji.

21 - Portugalczyk wystąpił w tylu meczach turnieju finałowego ME i już teraz jest pod tym względem rekordzistą. W tegorocznym turnieju może zwiększyć tę liczbę do maksymalnie 28.

36 - Ronaldo może zostać najstarszym w historii piłkarzem z bramką w finale mistrzostw Europy. Rekordzistą jest reprezentant RFN Bernd Hoelzenbein, który w 1976 roku pokonał bramkarza Czechosłowacji w wieku 30 lat i 103 dni.

40 - Ronaldo zdobył dotychczas 40 goli w turniejach ME, wliczając kwalifikacje, i pod tym względem także nie ma sobie równych. Drugi w klasyfikacji wszech czasów jest Szwed Zlatan Ibrahimovic - 25.

58 - jeśli słynny "CR7" wystąpi na Euro w trzech meczach, wówczas będzie miał 59 rozegranych spotkań w turnieju, wliczając też kwalifikacje. Poprawi tym samym rekord należący do włoskiego bramkarza Gianluigiego Buffona - 58 występów. Dotychczasowy bilans Ronaldo: 36 zwycięstw, 12 remisów, osiem porażek.