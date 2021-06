Po remisie z Walią 1:1 i przegranej z Włochami 0:3 Szwajcarzy muszą odnieść zwycięstwo, by zachować szansę awansu do 1/8 finału. Po tych spotkaniach atmosfera wokół reprezentacji jest zła, ale nie tylko z powodu wyników. Mnóstwo kontrowersji wywołał przylot fryzjera z Zurychu do Rzymu specjalnie dla kapitana zespołu Granita Xhaki – przed meczem z Italią.

I Xhaka, i inni zawodnicy zagrali słabo, a poza tym – co wytyka im opinia publiczna – nie „zmierzyli się” z mediami po porażce.

Tymczasem Petkovic wyraził ubolewanie z powodu rozczarowującego występu i zaapelował do Szwajcarów o wsparcie “od wszystkich”.

Chcieliśmy dać wam magiczną noc, sprawić, że będziecie dumni z nas i naszej Szwajcarii.(...) Tak wiele zaplanowaliśmy, może za dużo. I w końcu nie było nic poza rozczarowaniem. Jutro jest nowy dzień. Mamy szansę na zakwalifikowanie się do 1/8 finału. (...) Jesteśmy ludźmi, którzy starają się sprostać wymaganiom, ale niestety nie zawsze nam się to udaje. Dlatego potrzebujemy wsparcia was wszystkich przed kluczowym meczem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, abyśmy wszyscy mogli być razem szczęśliwi w niedzielny wieczór – przekazał selekcjoner w liście otwartym.

Na meczu we włoskiej stolicy były cztery tysiące szwajcarskich kibiców.

W niedzielę, w innym spotkaniu gr. A, pewne już awansu do 1/8 finału Włochy w Rzymie zmierzą się z Walią.