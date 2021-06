Biało-czerwoni premie otrzymać mieli dopiero po awansie do 1/8 finału Euro 2021. Podopieczni Paulo Sousy udział w turnieju zakończyli po fazie grupowe, a to oznacza to, że zawodnicy nie zarobią ani grosza.

PZPN w trakcie mistrzostw Europy też się zbytnio nie wzbogacił. Na jego konto wpłynęło jedynie 750 tys. euro za remis z Hiszpanią. UEFA za porażki nie płaci.