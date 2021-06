Belgia to lider światowego rankingu i jeden z najpoważniejszych kandydatów do końcowego triumfu w trwającym turnieju, natomiast Portugalia broni tytułu wywalczonego przed pięcioma laty we Francji.

Reklama

Spotkanie zapowiadane jest jako pojedynek skutecznego belgijskiego napastnika Romelu Lukaku z jednym z najlepszych piłkarzy w historii - Cristiano Ronaldo. 36-letni Portugalczyk ma na koncie już pięć goli w tegorocznym Euro i jest liderem klasyfikacji strzelców. Do niego należy też rekord liczby bramek w turniejach finałowych ME - 14.

Jest dla mnie inspiracją i motywacją. Pomimo wieku ciągle błyszczy. Postaram się zbliżyć do jego osiągnięć na tyle, na ile to możliwe - zapowiedział Lukaku.

Belgia - Portugalia 0:0

Sędzia: Felix Brych (Niemcy).

Belgia: Thibaut Courtois - Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld - Thorgan Hazard, Axel Witsel, Youri Tielemans, Thomas Meunier - Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne.

Portugalia: Rui Patricio - Raphael Guerreiro, Pepe, Ruben Dias, Diogo Dalot - Renato Sanches, Joao Palhinha, Joao Moutinho - Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.