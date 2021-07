Ćwierćfinał to najlepszy wynik Ukrainy w historii startów w mistrzostwach Europy. W drodze do najlepszej ósemki piłkarze z Kijowa pokonali faworytów - Holendrów i Szwedów.

Dziękujemy wszystkim kibicom za wsparcie, zarówno tym na stadionach, jak i tym, którzy kibicowali nam w domach. Jestem dumny z zawodników. Dziękuję im za poświęcenie i dążenie do celu - powiedział trener Andrij Szewczenko, były znakomity napastnik reprezentacji Ukrainy.

Zasłużone zwycięstwo Anglików

Kapitan Andrij Jarmołenko przyznał, że piłkarze Anglii wygrali zasłużenie.

Pierwszą bramkę Anglicy zdobyli już w czwartej minucie po golu Harry'ego Kane'a.

Rywale wygrali zasłużenie. Byliśmy przygotowani taktycznie i strategicznie, ale gdy w czwartej minucie tracisz bramkę, to wszystko się rozpada. Ale w dłuższej perspektywie nic nie może nas złamać. Mamy świetny zespół i wiemy na co nas stać. Mimo porażki jestem dumny z zespołu. Ćwierćfinał to wielkie osiągnięcie. Wytrwaliśmy dłużej w turnieju niż takie ekipy jak Niemcy, Portugalia, Francja... Przegraliśmy, ale pokonała nas jedna z najlepszych drużyn na świecie - powiedział Jarmołenko.