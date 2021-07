Fazę grupową Anglicy zaczęli od wygranej z Chorwacją 1:0, później były bezbramkowy remis ze Szkocją oraz zwycięstwo z Czechami 1:0. Wyniki nie robiły wielkiego wrażenia. Poważnym sprawdzianem miał być mecz 1/8 finału z Niemcami i piłkarze trenera Garetha Southgate'a wygrali 2:0. W ćwierćfinale nie pozostawili złudzeń Ukrainie, pokonując ją wysoko 4:0.

Anglia w półfinale Euro jest po raz pierwszy od 1996 roku, kiedy na tym etapie odpadła po rzutach karnych z Niemcami. Nigdy nie grała w finale. Jedyny triumf na dużej imprezie odniosła w 1966 roku, gdy wywalczyła mistrzostwo świata, także przed własną publicznością.

Chcemy przejść do historii - zapewnił obrońca Kieran Trippier.

Dla Duńczyków turniej zaczął się dramatycznie - zawałem serca Christiana Eriksena w meczu z Finlandią (0:1). Później zespół uległ Belgii 1:2 i był bliski odpadnięcia. Jednak się przebudził i wygrał z Rosją 4:1, czym zapewnił sobie awans do fazy pucharowej.

W niej piłkarze trenera Kaspera Hjulmanda rozbili Walijczyków 4:0, a później po ciężkim boju pokonali Czechów 2:1 i zameldowali się w półfinale. Nigdy wcześniej nie udało się to drużynie, która rozpoczęła ME od dwóch porażek.

Anglia i Dania ostatnio mierzyły się we wrześniu i październiku 2020 roku w Lidze Narodów. W Kopenhadze było 0:0, a w Londynie Dania wygrała 1:0 po golu z rzutu karnego... Eriksena. W środę go zabraknie, ale UEFA - niezależnie od wyniku - zaprosiła go na niedzielny finał.

Zwycięstwo pozwoliłoby Duńczykom po raz drugi zagrać w finale ME. Dotychczas tej sztuki dokonali w 1992 roku, kiedy na szwedzkich stadionach sensacyjnie sięgnęli po tytuł.

Na lepszego w środowy wieczór (początek meczu o godz. 21) czekają już Włosi, którzy we wtorek w serii rzutów karnych okazali się lepsi od Hiszpanów 4-2. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce było 1:1.