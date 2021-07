Od pierwszych minut było widać, że obie drużyny chcą grać otwarty futbol. Jako pierwsi groźniej zaatakowali Anglicy - w 6. minucie z prawej strony w pole karne dograł Harry Kane, ale do piłki nie zdążył Raheem Sterling. W 13. minucie ponownie dobrą okazję miał Sterling. Zawodnik Manchesteru City zszedł do środka i strzelił na bramkę Kaspra Schmeichela. Uderzenie było jednak słabe i duński golkiper nie miał problemów z interwencją. Duńczycy odpowiedzieli dopiero w 15. minucie, kiedy niecelnie uderzył Mikkel Damsgaard.

Po upływie pierwszego kwadransa optyczną przewagę zyskali Duńczycy. Podopieczni Kaspra Hjulmanda dłużej utrzymywali się przy piłce, starali się grać szybko i kombinacyjnie. Anglicy momentami byli zmuszeni do wybijania piłek. W 25. minucie świetny strzał zza pola karnego oddał Damsgaard, ale piłka o kilkadziesiąt centymetrów minęła spojenie słupka z poprzeczką.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 30. minucie arbiter przyznał Duńczykom rzut wolny. Do piłki ustawionej na 25. metrze podszedł Damsgaard i kapitalnym uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Jordana Pickforda. Angielski bramkarz interweniował, ale nie był w stanie "wyciągnąć" opadającej futbolówki. To pierwszy gol z rzutu wolnego na Euro 2020.

W 38. minucie Anglicy mogli, a nawet powinni doprowadzić do remisu. Sterling wygrał walkę o pozycję z duńskimi obrońcami i wyszedł sam na sam ze Schmeichelem. Bramkarz Leicesteru popisał się jednak świetną interwencją.

Obrońcy reprezentacji Danii nie mieli czasu wyciągnąć wniosków z okazji Sterlinga, bowiem minutę później Anglicy przeprowadzili kolejną groźną okazję, która zakończyła się bramką wyrównującą. Bukayo Saka wpadł w pole karne i dograł wzdłuż linii bramkowej do wychodzącego na czystą pozycję Sterlinga, ale Anglika ubiegł Simon Kjaer, który wślizgiem wpakował piłkę do własnej bramki. W taki sposób padł 11. gol samobójczy na tym turnieju.

Po bramce na 1:1 inicjatywę przejęli podopieczni Garetha Southgate'a, ale więcej goli w pierwszej połowie nie padło. Można było sobie życzyć, by druga część spotkania była równie emocjonująca.

Druga połowa rozpoczęła się podobnie jak pierwsza, czyli od otwartej gry obu zespołów. W 55. minucie na prowadzenie mogli wyjść Anglicy - strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego oddał Harry Maguire, ale po raz kolejny świetną interwencją wykazał się Schmeichel.

Anglia przeważała, brakowało jednak konkretów. W 73. minucie znajdujący się po prawej stronie Mason Mount oddał centrostrzał, ale Schmeichel dla własnego spokoju wybił piłkę na rzut rożny.

Mimo ofensywnych poczynań Anglików i momentami rozpaczliwej obrony Duńczyków w ostatnich minutach, więcej bramek nie padło. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 1:1, przez co sędzia zarządził dogrywkę.

Lepiej dogrywkę rozpoczęli podopieczni Southgate'a. W 94. minucie Kane po raz kolejny zatrudnił Schmeichela. Angielski napastnik oddał silny strzał z prawej strony pola karnego, ale nie udało mu się pokonać duńskiego golkipera.

Anglia - Dania 1:1

Bramki: Mikkel Damsgaard (30.), Simon Kjaer (39.) - sam.

Żółta kartka: Anglia - Harry Maguire; Dania - Daniel Wass

Sędzia: Danny Makkelie (Holandia).

Anglia: Jordan Pickford - Luke Shaw, Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker - Declan Rice (95. Jordan Henderson), Kalvin Phillips - Raheem Sterling, Mason Mount (95. Phil Foden), Bukayo Saka (69. Jack Grealish) - Harry Kane.

Dania: Kasper Schmeichel - Jannik Vestergaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen (79. Joachim Andersen) - Joakim Maehle, Thomas Delaney (88. Mathias Jensen), Pierre-Emile Hojbjerg, Jens Stryger Larsen (67. Daniel Wass) - Mikkel Damsgaard (67. Yussuf Poulsen), Kasper Dolberg (67. Christian Norgaard), Martin Braithwaite.