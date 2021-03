Nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie transmitował mecze Ligi Mistrzów, które podobnie jak spotkania Ligi Europy można teraz oglądać w kanałach Polsat Sport Premium.

Telewizja Polska ma sublicencję pozwalającą pokazywać jeden ze środowych meczów Ligi Mistrzów, spotkania polskich drużyn i skróty wszystkich meczów.

Viaplay będzie pokazywać mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonach: 2021/22, 2022/23 i 2023/24.

Start nowej platformy

Platforma Viaplay, należąca do skandynawskiej NENT Group, wystartuje w Polsce w sierpniu br. W listopadzie ub.r. poinformowała o kupnie na cztery sezony praw do transmisji w naszym kraju piłkarskiej Bundesligi, której mecze obecnie można oglądać w Canal+ i Eleven Sports. Pozyskała też prawa do pokazywania meczów eliminacji w strefie afrykańskiej do piłkarskich mistrzostw świata 2022 - podają wirtualnemedia.pl