Jak poinformował klub, Kamiński i Crnomarkovic zgłosili problemy zdrowotne po treningach w tym tygodniu, tuż przed wylotem do Glasgow. W obu przypadkach nie jest to poważna sprawa i wkrótce powinni być do dyspozycji trenera Dariusza Żurawia.

Reklama

Z kolei Tiby zabrakło już w niedzielnym ligowym spotkaniu z Cracovią. Szkoleniowiec "Kolejorza" liczył, że Portugalczyk będzie mógł wystąpić w Szkocji, ale potrzebuje on jeszcze kilka dni odpoczynku.

W samolocie do Glasgow zabrakło też ukraińskiego obrońcy Bohdana Butki, który z powodu kłopotów wizowych dość późno dołączył do drużyny i wciąż trenuje indywidualnie.

Poznaniacy w środę wczesnym popołudniem dotarli do Szkocji. O godz. 20 czasu polskiego przeprowadzą trening na Ibrox Stadium.

Mecz Rangers FC z Lechem rozegrany zostanie w czwartek o godz. 21.