Legia Warszawa - Chelsea Londyn [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Legia pisze piękna kartę, Chelsea faworytem

Legia w rozgrywkach Ekstraklasy spisuje się poniżej oczekiwań. Głównym celem na ten sezon dla ekipy prowadzonej przez Goncalo Feio było zdobycie mistrzostwa Polski. Do zakończenia rozgrywek pozostało siedem kolejek, ale stołeczni piłkarze nie mają już szans na sięgnięcie po tytuł.

Legioniści za to piękną kartę piszą w europejskich pucharach. Awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym zmierzą się z jednym z potentatów angielskiej Premier League. Chelsea to uznana marka. Londyńczyków nikomu nie trzeba przedstawiać.

"The Blues" nie tylko są faworytem dwumeczu z Legią, ale bukmacherzy i eksperci typują ich do wygrania Ligi Konferencji. W trwających rozgrywkach w fazie zasadniczej piłkarze prowadzeni przez włoskiego szkoleniowca Enzo Marescę odnieśli komplet zwycięstw.

Legia osłabiona w meczu z Chelsea

Legia w czwartkowym pojedynku będzie musiała sobie radzić bez dwóch czołowych graczy swojego zespołu. Marc Gual i Bartek Kapustka na pewno nie zagrają w meczu z Chelsea - poinformował trener Goncalo Feio. Wspomniani zawodnicy doznali kontuzji w półfinale Pucharu Polski z Ruchem Chorzów.

Przy Łazienkowskiej trwał wyścig z czasem, by obu piłkarzy postawić na nogi, ale to się nie udało. Portugalski szkoleniowiec jednak nie załamuje rak z tego powodu. W tej drużynie nie ma podstawowego składu. Każdy piłkarz walczy o swoje. W ostatnich dwóch meczach rezerwowi byli bardzo ważni w odniesieniu zwycięstwa. Mamy w drużynie wielu piłkarzy, którzy muszą wziąć odpowiedzialność w różnych momentach. Mamy plan na jutro. Zależy mi na tym, abyśmy czerpali z tego dnia maksimum. Przeżyjemy coś wyjątkowego. Musimy być najlepszą wersją samych siebie, pamiętając o swojej tożsamości. Zależy mi na tym, aby piłkarze czuli się swobodnie w roli, którą mogą wykonać - powiedział Feio.

Reklama

Gual w tym sezonie jest najlepszym strzelcem Legii. Hiszpan w 42 meczach strzelił 17 goli i zaliczył sześć asyst. Pod jego nieobecność w pierwszym składzie może zająć Czech Tomas Pekhart.

Rapid lub Djurgarden rywalem w półfinale Ligi Konferencji

Nigdy wcześniej w historii polskiej piłki żaden nasz naszych klubów nie miał okazji zmierzyć się z ekipą ze Stamford Bridge. Pierwszy ćwierćfinałowy mecz Legia Warszawa - Chelsea Londyn, który w czwartek odbędzie się przy Łazienkowskiej poprowadzi Holender Serdar Gozubuyuk. W przypadku awansu do półfinału rywalem Legii będzie lepszy z pary Djurgarden IF Sztokholm - Rapid Wiedeń.

Legia zarobiła fortunę w Lidze Konferencji

Świetne wyniki w Lidze Konferencji mają dla Legii wymierny efekt finansowy. Sukcesy w rozgrywkach organizowanych przez UEFA to łączą się ze sporymi zarobki z tytułu premii. Na konto klubu z Warszawy już wpłynęło ok. 8,7 mln euro. Awans do półfinału wyceniony jest na 2,5 mln euro, a do finału na 4 miliony. Triumfator rozgrywek otrzyma dodatkowe 3 miliony euro. Finał tej edycji Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.

Legia Warszawa - Chelsea Londyn, , gdzie obejrzeć? Transmisja TV na żywo

Mecz Legia Warszawa - Chelsea odbędzie się w czwartek 10 kwietnia o godzinie 18:45. Transmisja TV na Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny w aplikacji Polsat Box Go.