Roberth Bjoerknesjoe może spać spokojnie. Nawet jakby po porażce z Legią Warszawa został zwolniony z Djurgardens IF, to nie musi się martwić za co będzie żył. 51-letni trener ma firmę, która zajmuje się handlem polską kiełbasą i zarabia na tym kilka milionów euro rocznie.