Piłkarskie święto przy Łazienkowskiej. Legia zagra z Chelsea

Legia będzie gościć Chelsea 10 kwietnia. Mecz na stadionie przy Łazienkowskiej rozpocznie się o godz. 18.45. Pierwszy ćwierćfinałowy pojedynek Ligi Konferencji wzbudza wielkie zainteresowanie wśród kibiców. Nic dziwnego. Nieczęsto zdarza się okazja, by na żywo obejrzeć jeden z najlepszych zespołów grających na co dzień w angielskiej Premier League.

Obostrzenia w zakupie biletów na mecz Legia - Chelsea

Sprzedaż biletów na mecz Legia - Chelsea już ruszyła. Klub z Warszawy chcą uniknąć sytuacji, by w dniu meczu na stadionie pojawili się "przypadkowi" kibice, przyciągnięci wielką marką przeciwnika wprowadzili obostrzenia w sprzedaży biletów. Jeśli ktoś nie chodził regularnie na domowe mecze Legii, to szanse na zakup wejściówki na pojedynek "wojskowych" z "The Blues" ma minimalne.

Kiedy zaczynaliśmy planować sprzedaż biletów na mecz z Chelsea, od początku wiedzieliśmy jedno – to nie może być zwykła sprzedaż. To nie może być po prostu wyścig "kto pierwszy, ten lepszy". Ten mecz to święto. A świętować powinni Ci, którzy są z nami na co dzień - czytamy w komunikacie Legii.

Przemyśl swój ubiór, bo nie wejdziesz na mecz Legia - Chelsea

Na tym nie koniec. Legia ogłosiła, jakich kibiców nie wpuszczą na stadion tego dnia. Władze klubu z Warszawy nie życzą sobie osób w barwach Chelsea wśród fanów gospodarzy. Czyli, jeśli jesteś sympatykiem "The Blues" i uda ci się kupić bilet na trybuny przeznaczone dla kibiców Legii, to nie możesz założyć koszulki, szalika ani żadnej innej rzeczy, na której będą emblematy angielskiej drużyny. Zrobisz to - nie wejdziesz na stadion i nie obejrzysz meczu na żywo.

Ze względów bezpieczeństwa na stadion nie będą wpuszczane osoby ubrane w barwy innego klubu niż Legia Warszawa. Spotkanie z Chelsea FC to mecz domowy Legii. Osoby, które pojawią się w szalikach, koszulkach lub innych elementach odzieży z emblematami drużyny gości, nie zostaną wpuszczone na stadion - tłumaczy swoją decyzję Legia.