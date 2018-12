Zamparini nie ujawnił, kto dokładnie będzie nowym właścicielem. Wiadomo jedynie, że będzie to firma mająca siedzibę w Londynie.

"Mając na uwadze tylko przyszłość klubu i fanów Palermo, ze ściśniętym gardłem, podpisałem dokument potwierdzający moje odejście" - napisał w specjalnym liście Zamparini.

Jak dodał, spotkanie przedstawicieli nowych właścicieli z drużyną i władzami miasta ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Sycylijski klub, który po 13 kolejkach jest liderem Serie B, został sprzedany za symboliczne 10 euro w ramach porozumienia, zgodnie z którym nowy właściciel ma pokryć wynoszący 22,8 mln euro dług.

77-letni Zamparini kupił Palermo w 2002 roku za 15 mln. Klub dwa lata później, po 31 latach przerwy, wrócił do włoskiej ekstraklasy. Spadł do Serie B w 2014 roku, w kolejnym sezonie wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej, by ponownie opuścić ją po dwóch latach.

W przeszłości barw tej drużyny bronili m.in. Argentyńczyk Paulo Dybala oraz Urugwajczyk Edinson Cavani.