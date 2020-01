Wicelider Bayern, którego najskuteczniejszym piłkarzem w ostatnich latach jest Robert Lewandowski, zgromadził 36 punktów i traci cztery do RB Lipsk. Schalke ma 33 i jest na piątym miejscu.

Reklama

To najtrudniejszy mecz sezonu. Bayern ma najwyższą jakość ze wszystkich drużyn w Niemczech i trudno go pokonać. Ale to właśnie będziemy chcieli osiągnąć w sobotę. Jestem pewien, że rywal nas też nie zlekceważy. Liczymy na to, że w ofensywie jednemu czy drugiemu zawodnikowi Bayernu czasem coś nie wyjdzie i mecz potoczy się korzystnie dla nas - powiedział obrońca gości Bastian Oczipka.

Gdy zespoły spotkały się po raz ostatni - 24 sierpnia 2019 roku, w 2. kolejce obecnego sezonu - Bayern wygrał na wyjeździe 3:0, a wszystkie bramki zdobył Lewandowski. Polak jest w bardzo dobrej formie i z 20 trafieniami prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi.

Jednak piątej w karierze "armatki" dla najskuteczniejszego piłkarza Bundesligi może pozbawić go świetnie spisujący się w RB Lipsk Timo Werner. Na początku sezonu nie zachwycał, ale później wpadł w strzelecki rytm i również może pochwalić się 20 bramkami.

W sobotę o 15.30, trzy godziny przed rozpoczęciem spotkania w Monachium, lider zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Werner raz już pokonał bramkarza tego zespołu w tym sezonie - 25 sierpnia, gdy RB Lipsk wygrał u siebie 2:1.

Niespodziewanie trudny może być mecz Borussii Dortmund w tej kolejce. Zajmująca czwarte miejsce BVB (33 pkt), której piłkarzem jest Łukasz Piszczek, w piątek o 20.30 podejmie FC Koeln. Goście są co prawda dopiero na 13. pozycji, ale ostatnio spisują się wyjątkowo dobrze - wygrali cztery spotkania z rzędu i wydostali się ze strefy spadkowej.