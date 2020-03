Do tej pory zawodnicy londyńskiego zespołu pracowali indywidualnie, a ćwiczenia przygotowane były przez szkoleniowców tego klubu i specjalistów z zakresu nauk o sporcie. Teraz to się zmienia, zawodnicy Tottenhamu trenować będą o jednej porze i wykonywać "wspólnie" te same zadania.

Wcześniej mieliśmy harmonogram, kiedy ćwiczyć, chociaż był on elastyczny i mogliśmy trenować w dowolnym czasie. Ważne było, aby to zrobić. Chociaż to, co się dzieje obecnie na pewno jest trochę dziwne dla nas wszystkich – stwierdził pomocnik reprezentacji Anglii Harry Winks.

Stołeczny klub poinformował, że pozwolenie na powrót do swoich krajów otrzymali Holender Steven Bergwijn i Son Heung-min z Korei Południowej. Son poleciał do Azji z niesprecyzowanych powodów osobistych, a Bergwijn wkrótce zostanie ojcem. Obaj piłkarze będą kontynuować indywidualne programy rehabilitacji i szkolenia. Holender wraca do zdrowia po kontuzji kostki, której doznał na początku marca, z kolei Koreańczyk złamał rękę w lutym.

Na razie rozgrywki w Anglii zawieszono do 30 kwietnia. W tabeli Premier League zdecydowanie prowadzi Liverpool - 82 pkt. Tottenham zajmuje ósme miejsce mając dwa razy mniej punktów od lidera.