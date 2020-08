Dla doświadczonego obrońcy to powrót do Włoch. W latach 2010-11 bronił barw Palermo i Bari, a od 2011 do 2016 roku grał w Torino, gdzie zbierał bardzo dobre recenzje i został kapitanem zespołu. Z tego klubu trafił do AS Monaco.

Przy okazji zamieszczono efektowny wizerunek polskiego obrońcy, przedstawiając go jako superbohatera rodem z kreskówki.

W reprezentacji Polski 32-letni obecnie Glik rozegrał dotychczas 73 mecze i zdobył pięć bramek.

W 2016 roku dotarł z kadrą narodową do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji, będąc jednym z kluczowych zawodników reprezentacji. Wciąż odgrywa w niej bardzo istotną rolę.

Benevento Calcio informuje, że doszło do porozumienia z AS Monaco w sprawie definitywnego transferu (...). Polski obrońca podpisał kontrakt z "Giallorossi" do 30 czerwca 2023 roku - oświadczył włoski klub na swojej stronie.

enevento awansowało kilka tygodni temu do Serie A, wracając do włoskiej ekstraklasy po dwóch latach przerwy.

Spadł z niej natomiast m.in. SPAL Ferrara, z którego odszedł inny obrońca reprezentacji Polski - Thiago Cionek.