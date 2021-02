Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali u siebie Nice 2:1 w 25. kolejce francuskiej ekstraklasy i co najmniej do niedzieli będą na szczycie tabeli. Wówczas zagra dotychczasowy lider - Lille. Do niespodzianki doszło w Lyonie, gdzie trzeci Olympique przegrał z Montpellier 1:2.

W spotkaniu z Nice paryżanie musieli zagrać bez kilku czołowych piłkarzy, m.in. ponownie kontuzjowanego Brazylijczyka Neymara. Zwycięstwo nad rywalami nie przyszło im łatwo. Reklama Neymar nie zagra przeciwko Barcelonie. Czeka go miesiąc przerwy Zobacz również Wprawdzie po pierwszej połowie prowadzili po golu Niemca Juliana Draxlera, jednak krótko po przerwie wyrównał Portugalczyk Rony Lopes. Zwycięstwo obrońcom tytułu zapewnił w 76. minucie reprezentant Włoch Moise Kean. PSG ma 54 punkty, podobnie jak drugi obecnie w tabeli zespół Lille, który w niedzielę podejmie Brest. Paryżanie we wtorek zagrają na wyjeździe w jednym z hitów 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną. "Musimy być gotowi na wtorek. I będziemy" - zapowiedział trener PSG Mauricio Pochettino. Szansy objęcia pozycji lidera nie wykorzystał w sobotę wieczorem Olympique Lyon (52), który przegrał u siebie z Montpellier 1:2. Gospodarze do końca próbowali wywalczyć przynajmniej jeden punkt. W ostatnich minutach bardzo aktywny po wejściu na boisko Algierczyk Islam Slimani trzykrotnie próbował pokonać bramkarza gości (dwa razy głową), lecz wynik już się nie zmienił Słabo spisujący się tej zimy Olympique Marsylia zagra w niedzielę na wyjeździe z Girondins Bordeaux, ale jeszcze bez kontuzjowanego Arkadiusza Milika, który wkrótce powinien wrócić do gry.